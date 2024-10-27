Bakan Yerlikaya: 522 Bin Araca İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini ve toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Denetimler sonucu hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Çakar denetimlerinde son bir yılda 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakar denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "1 Ocak - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA