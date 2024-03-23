Bakan Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında İstanbu'da 13, Aksaray'da 3, Bolu'da 1, Gaziantep'te 2, Kilis'te 1, Sakarya'da 2, Samsun'da 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yerlikaya: 8 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
İzmir'de gerçekleştirilen 'MAHZEN 13' operasyonunda, iki ayrı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda toplamda 15 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmatlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alpullu beldesinde yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 122 gram metamfetamin, 56 gram esrar, 13 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanma aparatları, hassas teraziler ve suç geliri para ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin polisi, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir balıkçı restoranının mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
Mersin polisi, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır ve İstanbul'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini aratmadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 8 ilde toplam 24 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Aksaray, Bolu, Gaziantep, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleşti.
Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete, sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yaparken yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı ve 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar da yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?