Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak

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Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
05.06.2025 09:18
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Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı canlı yayında motokuryeleri yakından ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya "E-ticaretin olmazsa olması motokurye oldu. Bununla ilgili ciddi problemler geldi. Şimdi 2 ay içerisinde onlar kayda girecek. Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı Habertürk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN YERLİKAYA İLK KEZ AÇIKLADI

Ülkede motokuryelik yapan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişmeyi ilk kez duyuran Bakan Yerlikaya, bundan sonra bu işi yapacak kişilerin lisans almak zorunda kalacağını ifade etti.

"MOTOKURYELERLE İLGİLİ CİDDİ PROBLEMLER VAR"

Bakan Yerlikaya yayında şu ifadeleri kullandı; "Motosiklette kask, eldiven ve ekipman elbisesi ve botun olacak. Bu işin eğitimini alacaksın ve devamlı eğitimini tazeleyeceksin. E-ticaretin olmazsa olması motokurye oldu. Bununla ilgili ciddi problemler geldi.

"MOTOSİKLET DENETİMLERİ YÜZDE 114 ARTIRILDI"

Şimdi 2 ay içerisinde onlar kayda girecek. Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız. 2019'da 866 vefat 2024'de 1484 vefat var motosiklet kullanımından dolayı. Motosiklet denetimini yüzde 114, ceza sistemini yüzde 101 artırdık. 1584 ölüm. Burada en önemli husus kask takmaktır."

İçişleri Bakanı, Teknoloji, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • caps lock:
    Ya kardeşim sizene. Adamlar zaten canla başla çalışıyor. Amaç para koparmaksa bilemem tabi. 34 98 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    milletin ekmeğine de karışın bir o kalmıştı bir an once defolup gidin bu milletin başından eğitimi batırdınız adaleti batırdınız ekonomiyi batırdınız her madde bağımlısı zombi gibi oldu gidin su milletin başından artik 29 85 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    SAYİN HÜKÜMET YETKİLİSİ VATANDAŞINİN HER İCRAATİNDEN PARA KESMEYİ BIRAKIN ARTİK. NEDENSE BU KESİNTİLER BU UCRETLER BU VERGİLENDİRMELER COK KAZANAN ZENGİNDEN KAZANCİ ORANİNDA YAPİLMİYOR KONSERDEN MİLYON KAZANAN DAN HABERİNİZ YOK VERGİSİ ALİNMİYOR BİRAZDA ZENGİNNLERİ COOK KAZANANLARİ SİLKELESENİZ OLMAZ Mİ ZAR ZOR GECİNEN VATANDAŞIN SİLKELENCEK BİRSEYİ KALMADİ 27 13 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    önüne gelen moto kurye olacak ama bedava olamayacak diyor haraca bağladık onuda diyor ... 20 14 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Üniversitelere 2 yıllık moto kuryelik bölümleri açılsın..! nasıl çobanlık için sürü yönetimi var.Hem kurye sayısı çobanlardan dah fazla..çobanlığıda afganlılar yapıyor.. İŞTE BENİM TÜRKİYEM 13 9 Yanıtla
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