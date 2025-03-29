Bakan Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili için yola çıkacak kıymetli sürücü kardeşlerim. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bazen hatıralar yetmez. Son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 canımızı yitirdik. 26 bin 331 vatandaşımız yaralandı. Bayram tatili için yola çıkacak kıymetli sürücü kardeşlerim. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bayram için yolan çıkan vatandaşların trafik kurallarını uymasının önemini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında, şerit izleme, değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken, direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" dedi. - ANKARA