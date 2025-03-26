Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Güçlerine Teşekkür - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Güçlerine Teşekkür

İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyet güçlerini yasadışı eylemlere karşı gösterdikleri özveri için tebrik etti.

26.03.2025 01:02
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Güçlerine Teşekkür - Son Dakika

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