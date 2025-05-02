Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırı Açıklaması

Bakan Yerlikaya\'dan Kadın Polise Saldırı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın polise araçla yapılan saldırıyı devlet düzenine tehdit olarak nitelendirdi.

02.05.2025 14:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan'da girilmesi yasak olan bölgeye girmek isteyen bir parti aracının kadın polisin "dur" ihtarına uymayarak üzerine sürmesine ilişkin, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" dedi.

Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen 23 Nisan'da bir parti aracının girişin ve beklemenin yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmesi üzerine görev yapan kadın polis "dur" ihtarında bulunmuştu. Sürücü, "dur" ihtarına uymayarak aracı kadın polisin üzerine sürmüştü. Kadın polis gösterdiği ani refleks ile araçtan kaçmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürücünün G.G. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, "kasten öldürme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılmak üzere hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevini yapan kadın polise araçla saldırmanın sadece polise değil aynı zamanda devlete ve kamu düzenine yapılmış bir tehdit olduğunu kaydetti. Saldırıyı "pervasız" ve "acımasız" olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, saldırganın hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırı Açıklaması - Son Dakika

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