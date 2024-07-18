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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı

ADANA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soysal medyada, Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler paylaşan şahsın Adana'da yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kuran' Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadeleri yer aldı.