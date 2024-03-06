Bakan Yerlikaya: Havaya ateş açanlara müsaade etmeyeceğiz

Bakan Yerlikaya: "Havaya ateş açarak, insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da araç içerisinden havaya ateş ederek çevredeki kişileri tehlikeye atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği Yapıldı-6' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır.
Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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