Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı - Son Dakika
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Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin yaralandığını duyurdu.

16.06.2024 22:49  Güncelleme: 23:22
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Bayram tatili dolayısıyla yollarda yaşanan araç yoğunluğu, kazaları da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın ilk gününde yaşanan kazalarla ilgili bilgi verdi.

EKİPLER YOLLARDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin yaralandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya: Tatilin ilk günündeki trafik kazalarında 5 ölü, 1421 yaralı

24 BİN 357 ARACA RADAR CEZASI

Yerlikaya, tatilin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar, 42 bin 720 araca ise çeşitli eksikliklerden işlem yapıldığını kaydetti.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYELİM"

Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: şu köyüne gidenler memleketine gidenler mümkünse orada kalsın istanbula dönmesin istanbul şuan çok sakin çok sezsiz havası tertemiz 26 6 Yanıtla
  • Kemal Demir: Ferhat sen 26 göbek İstanbullu musun ? Sen nerelisin aslen ? 10 4 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Suriyeli;) 5 2 ferhat eser: kemal ben sizi sevmesem bunları yazmam sizin iyiliğiniz için yazıyorum gidin köyünüze mis gibi hava kuzular koyunlar sabahları horoz sesleriyle uyanın korna sesinden hava kirliliğinden kurtulun fenamı olur 3 1

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