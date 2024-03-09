Bakan Yerlikaya Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı

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Bakan Yerlikaya'ya Tekirdağ'da yoğun ilgi

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk ziyaretini Tekirdağ Valiliğine yaptı. Daha önce Tekirdağ Valisi de olan Bakan Yerlikaya, burada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bakanı karşılamak için uzun sıralar oluşurken, Yerlikaya onu karşılamaya gelen herkesle tek tek tokalaştıktan sonra Valilik makamına geçti.

Valilik ziyaretinden sonra Bakan Yerlikaya Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.