Bakan Yerlikaya: " (TUSAŞ saldırısı) Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, "TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir, saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yerlikaya: '(TUSAŞ saldırısı) Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır' - Son Dakika
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