Bakanlık başvurusuyla anneye ait uygunsuz video paylaşan hesaplara erişim engeli geldi - Son Dakika
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Bakanlık başvurusuyla anneye ait uygunsuz video paylaşan hesaplara erişim engeli geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi. Kararın uygulanması için bildirimler Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medyada bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildi.

Sosyal medyada bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulundu. Bakanlığın başvurusunun ardından hesaplara erişim engeli getirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal niteliğinde ifade ve görüntülerin kullanılması gerekçeleriyle alındı.

Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Sosyal Medya3. SayfaAnkaraMedyaSon Dakika

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