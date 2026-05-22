Bakanlık Sahteciliği: 33 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlık Sahteciliği: 33 Tutuklama

Bakanlık Sahteciliği: 33 Tutuklama
22.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 33 kişi tutuklandı, 118 şüpheliye operasyon yapıldı.

Ankara merkezli 23 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla hiçbir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini Bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, Bakanlık antetli sahte belgeler düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri iddia edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemlerle 23 müştekiden toplam 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri, MASAK raporlarına göre ise şirketler üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturduklarının tespit edildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 118 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli tutuklanırken, 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık ayrıca, serbest bırakılan şüphelilere yönelik itirazların yapılacağını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Gözaltı, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakanlık Sahteciliği: 33 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

10:50
Ersun Yanal Türkiye’yi terk etti İşte yerleştiği o ülke
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplanıyor
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplanıyor
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:11:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlık Sahteciliği: 33 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.