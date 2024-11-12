Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

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14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan yeni sahtekarları ifşa etti. Vatandaşlara kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peyniri yerine bitkisel yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yediren firmalar açıklandı.

Bakanlık, gıda sektöründe sahtekarlık yapan firmaları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında iki ayrı liste olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ediyor. Bakanlık, ayrıca bu firmaların sektörde faaliyet gösterdiği markalar ile işyeri adreslerini de duyurarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

YENİ LİSTE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan bu firmalara ilişkin yeni listeler yayımladı. Birçoğu ünlü firma olan bu gıda üreticilerinin yemeklik kıyma etine at ve eşek eti karıştırdıkları, et dönerlerin içine de dil eti ekledikleri ortaya çıktı. Sahtekarlıkta sınır tanımayan firmaların zeytinyağları diye farklı bitkilerin tohum yağlarını sattığı, koyun sütü diye sattıkları ürünün içinde hiç koyun sütü bulunmadığı ortaya çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar: