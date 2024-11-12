Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Geniş Video İzle

Sahte et skandalıyla sarsılan döner sektöründe yeni bir sahtekarlık tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerde gerçek et yerine kullanılan sahte ürünleri ifşa etti. Tüketicilerin sağlığıyla oynayan firmaların yaptıkları pes dedirtti.

12.11.2024 10:26  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan yeni sahtekarları ifşa etti. Vatandaşlara kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peyniri yerine bitkisel yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yediren firmalar açıklandı.

Bakanlık, gıda sektöründe sahtekarlık yapan firmaları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında iki ayrı liste olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ediyor. Bakanlık, ayrıca bu firmaların sektörde faaliyet gösterdiği markalar ile işyeri adreslerini de duyurarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

YENİ LİSTE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan bu firmalara ilişkin yeni listeler yayımladı. Birçoğu ünlü firma olan bu gıda üreticilerinin yemeklik kıyma etine at ve eşek eti karıştırdıkları, et dönerlerin içine de dil eti ekledikleri ortaya çıktı. Sahtekarlıkta sınır tanımayan firmaların zeytinyağları diye farklı bitkilerin tohum yağlarını sattığı, koyun sütü diye sattıkları ürünün içinde hiç koyun sütü bulunmadığı ortaya çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Sağlık, Yaşam, PES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Canım domuz pastırmasıyla şarap istedi. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
11:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:37:03. #1.12#
SON DAKİKA: Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.