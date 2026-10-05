Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Ertürk'e 2 yıl 2 ay hapis verip tahliye etti - Son Dakika
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Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Ertürk'e 2 yıl 2 ay hapis verip tahliye etti

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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TV programındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savcı 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemişti.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık Ertürk'ün 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine hükmetti.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün, 20 Mart 2026 tarihinde, katıldığı bir televizyon programında, söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Türker Ertürk ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ertürk, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.

2 yıl 2 ay hapis cezası ve tahliye kararı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Türker Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Türker Ertürk 'sanık' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, sanığın suç unsuru içeren konuşmalar yaptığı, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanığın suçlamaları reddetse de, eylemin suç kapsamında kaldığı, sanığın beyanının topluma yönelik sair tehdit oluşturduğu, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde somut durum isnadı içerdiği vurgulandı.

4 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
Asliye Ceza MahkemesiTürker Ertürk3. SayfaPolitikaSözlerGüncelSon Dakika

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