Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün Yolsuzluk Soruşturmasındaki Savunması

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün hakimlikteki savunması ortaya çıktı

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün hakimlikte verdiği savunması ortaya çıktı. Akyüz savunmasında, "Yapmış olduğum işlemlerde usulsüzlük yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün nöbetçi hakimlikte yaptığı savunmasına ulaşıldı.

"Yapmış olduğum işlemlerde usulsüzlük yoktur"

Savunmasında yapmış olduğu işlemlerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirten Akyüz, "Söz konusu AVM'de 197 adet perde betonun olmadığını biz tespit ettik, ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'ne denetim için müracaat ettik. Üniversitede oluşturulan heyet ile tespit yapıldı, bu durum üniversite raporu ile tespit edildi, ayrıca AVM'nin sahipleri tarafından alınan ve bize sunulan bilirkişi raporunda da bu durumu kabul etmişlerdir. Ben yasaları uyguladım, bu durum üzerine AVM'nin sahipleri hakkımda asılsız ithamlarda bulunmuşlardır, iftiradır suçsuzum" ifadelerini kullandı.