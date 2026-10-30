Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 40 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 40 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

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Bakırköy Belediyesi ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 17 şüpheli ise adli kontrol talebiyle aynı hakimliğe gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli tutuklama, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 17 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 40 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
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