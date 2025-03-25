Bakırköy'de 1.5 Milyonluk Hırsızlık: 2 Şüpheli Yakalandı

Bakırköy'de 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de geçen yıl bir iş adamının evinden kasayla birlikte 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız, başka bir hırsızlık olayında polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Hırsızların, ziynet eşyalarını çalmak için rezidansa girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl 10 Kasım'da Bakırköy Sakızağacı Kennedy Caddesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. isimli iş adamının evine giren hırsızlar, kasayla birlikte 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıyı açtırmayı çalıştırdıkları ardından güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak binaya girdikleri tespit edildi. Çalışmaların devamında polis ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirlendi. Kimlikleri belirlenen 13 aranması, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 38 suç kaydı bulunan E.G. ve 25 suç kaydı bulunan N.Ç. 19 Mart'ta yeni bir hırsızlık yaptıkları esnada Bakırköy'de suçüstü gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.