Bakırköy'de 58 sosyal medya hesabına müstehcen içerik gerekçesiyle erişim engeli - Son Dakika
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Bakırköy'de 58 sosyal medya hesabına müstehcen içerik gerekçesiyle erişim engeli

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerik ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 58 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi. Bakırköy 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, müstehcen içerik ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 58 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.

Sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda müstehcen içerik ve LGBT propagandası niteliğinde paylaşımlarda bulunan ve konuya ilişkin devam eden soruşturmaları hedef gösterdiği belirlenen sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 58 sosyal medya hesabı tespit edildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, Bakırköy 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararınca hesaplara erişim engeli kararı verildi. Alınan kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, LGBT, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de 58 sosyal medya hesabına müstehcen içerik gerekçesiyle erişim engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de 58 sosyal medya hesabına müstehcen içerik gerekçesiyle erişim engeli - Son Dakika
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