Bakırköy'de Boşanma Aşamasındaki Şahıs Saldırganlardan Kaçarak İş Yerine Sığındı

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Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından darp edilmek istenen bir şahıs saldırganların elinden kaçarak bir iş yerine sığındı. İş yerine de taş ve sopalarla saldıran saldırganlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Olay Bakırköy Ebuziya Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddiaya göre bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan E.Ö. iş yerinden çıktığı sırada ayrılma aşamasında olan eşinin yakınları işe karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıslar talihsiz adama saldırmaya başladı. Bu sırada şahıslardan kurtulan adam bir iş yerine sığındı. Yüzlerinde maske bulunan saldırganlar iş yerine de taş ve sopalarla saldırdı. İş yerinde taşların hedefi alan öğretmen ve iş yeri çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Dakikalarca iş yerine saldıran saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL