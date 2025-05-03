Bakırköy'de Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Bakırköy'de Çocuk Yangın Çıkardı

İstanbul Bakırköy'de çakmakla oynayan çocuk işyerinde yangın çıkardı, itfaiye müdahale etti.

03.05.2025 17:02
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Bakırköy'de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de iddiaya göre çakmakla oynayan küçük çocuk işyerinde yangın çıkardı. Dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş merkezi olarak kullanılan bina içerisinde yaşı küçük çocuk çakmakla oynarken işyeri içerisinde bulunan boya kabını tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken bina içerisinde bulunanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bina içerisinde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangında yaralan 1 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangını gören Efe Kılınçarslan, "Burada çocukların boyama yaptığı bir atölye var. Küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu boya kabı parlıyor ve tutuşuyor. Diğer boyalara sıçrıyor. Olaydan herhangi bir çocuk etkilenmemiş. Sadece boyalar tutuştuğu esnada bir genç yüzünden hafif şekilde yaralanmış. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şuan durumu iyi, başka kimsede bir şey yok" dedi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika

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