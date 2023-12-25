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Bakırköy'de Devlete Hakaret Eden İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Devlete Hakaret Eden İki Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de bir sokak röportajı esnasında devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek olan Sami Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bakırköy\'de Devlete Hakaret Eden İki Şüpheli Tutuklandı
25.12.2023 - 14:58,
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Bakırköy'de bir sokak röportajı esnasında devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek olan Sami Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Olay dün 16.00 sıralarında Bakırköy Özgürlük Meydanı önünde meydana geldi. Vatandaşların terör örgütü propagandası yapıldığına yönelik ihbarı üzerine Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bir YouTube kanalına yayını için röportaj yapan Ahmet Ş., röportaj yaptığı sırada bir kişinin devlet aleyhine konuştuğunu arkadaşının ise ona destek verdiğini ve konuşmayı telefon ile kayda aldıklarını belirtti. Polis ekipleri yerlerini tespit ettikleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek veren Sami Yusuf G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, nöbetçi savcılık tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Devlete Hakaret Eden İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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