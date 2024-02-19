Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı

Bakırköy\'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı

Bakırköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı ve araç yan yattı. Sürücü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 23:28
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Barkırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPF 197 plakalı araç, refüje çarparak yan yattı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alper U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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