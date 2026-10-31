Bakırköy'de iddiaya göre otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de iddiaya göre otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Bakırköy\'de iddiaya göre otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bakırköy\'de iddiaya göre otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde 25 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında iddiaya göre otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ortaya çıkarken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bakırköy'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 25 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Kutay Altuğ Yalçın'ın (23) kullandığı motosiklet, önünde seyreden otomobile arkadan çarpmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesine rağmen Yalçın hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilmişti.

Kaza bir başka aracın kamerasına yansıdı

Öte yandan, kazanın bir başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin önce duraksadığı, dönmeye çalıştığı sırada motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Yeşilköy3. SayfaGüncelPazarSon Dakika

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