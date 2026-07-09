Bakırköy'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

09.07.2026 23:40
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Bakırköy'de motosiklet ve otomobil çarpıştı; 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bakırköy'de, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal İnan (19) idaresindeki 34 GJC 442 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Cihan B. yönetimindeki 34 BHJ 327 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilal İnan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Ö. (18) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Bilal İnan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yunus Ö.'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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