Bakırköy'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı

Bakırköy\'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı

Bakırköy'de evli bir çiftin bulunduğu motosiklete, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil çarptı. Kazaya karışan sürücü yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

13.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de 2 ay önce evlenen Zeyd Akın ve Betül Akın çiftinin bulunduğu motosiklete, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil çarptı. Kazaya karışan araç sürücüsü yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza yapan aracın hızla ilerlediği anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeyd Akın eşi Betül Akın ile 34 KSV 583 plakalı motosikleti ile kırmızı ışıkta beklediği esnada arkadan makas atarak geldiği iddia edilen 34 RG 9521 plakalı otomobil, Akın çiftinin motosikletine çarptıktan sonra yoluna devam etti. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Akın çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akın çifti daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü, kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevkinin ardından serbest bırakıldı.

"O anda araç bize çarptı. Ben sonrasını hatırlamıyorum"

Kaza anlarını anlatan 25 yaşındaki Zeyd Akın, "Ben normalde yolumda gidiyordum. Bize kırmızı ışık yandı, durdum. Ardından yeşil ışık yandı. Ben 5 saniye sonra geçtim. Çünkü yavaş şekilde kalkmak istedim. Genelde kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı tarafa, geçiyorlar. Bende bunu bildiğim için yavaş yavaş kalkmak istedim. Karşı tarafa kırmızı ışık yandıktan 7 saniye sonra çıktık. Araç makas ata ata geliyordu. Ben geldiğini görmedim, iki arabanın arasından girdi. O anda araç bize çarptı. Ben sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"Araç motoru 600 - 700 metre sürükledi"

Eşiyle yaşadığı kazayı anlayan 23 yaşındaki Betül Akın, "Biz yeşil ışıkta geçtik. Ben kafamı çevirdiğimde orada bir aracın zik zak yaparak 60 ya da 70 hız ile bize geldiğini gördüm. Zeyd o sıra durdu aracı görünce. Kendini geri atmaya çalıştı ağırlık olduğu için geri gidemedik. Sonrasında araç sağa doğru gidiyordu ama aracın arkadan kayarak geldiğini gördüm. Sol tarafa doğru kırınca bize çarptı. Bize ilk önce sağdan çarptı biz sağa düştük soldan çarpınca sola doğru düştük. Motor arabanın önüne düştüğü için adam frene basmadı. Kaçmaya çalışırken bize bir kez daha vurdu. Ben yerde yuvarlanıp Zeyd'in üzerinden takla attım. Motosiklet 600 - 700 metre sürüklendi. Ben kalktığımda aracın kaçtığını gördüm" şeklinde konuştu.

"Oturduğumda sıkıntı yaşıyorum, çatlağın iyileşmesi 1 yılı bulacak"

Kazayı anlatan Betül Akın, "Ambulans geldi bizi aldılar, hastaneye götürdüler. Benim kuyruk sokumumda çatlak oluştu, sol bacağımda zedelenme var. Aynı zamanda da omuzlarımda da ezilme var. Kendimi tam olarak kaldıramıyorum. Sol bacağımı havaya belli bir mesafede kaldıramıyorum. Yürüme şeklim belli bir açıda oluyor. Oturduğumda sıkıntı yaşıyorum. Çatlağın iyileşmesi 1 yılı bulacak. Oradaki görgü tanıkları bizim ayağa kalkmamıza şaşırmışlar. Ben bu olayın direk cinayete teşebbüs olduğunu düşünüyorum. Araç durabilirdi, sarı ışıkta geçmeye çalışmadı, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Direk gaza bastı hiç durmaya çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Kaza anı ise bir motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın makas atarak geldiği ve kırmızı ışıkta duramayarak hızla ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bakırköy, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:22:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement