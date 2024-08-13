Bakırköy\'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Motosiklete Çarptı

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Bakırköy'de 2 ay önce evlenen Zeyd Akın ve Betül Akın çiftinin bulunduğu motosiklete, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil çarptı. Kazaya karışan araç sürücüsü yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza yapan aracın hızla ilerlediği anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeyd Akın eşi Betül Akın ile 34 KSV 583 plakalı motosikleti ile kırmızı ışıkta beklediği esnada arkadan makas atarak geldiği iddia edilen 34 RG 9521 plakalı otomobil, Akın çiftinin motosikletine çarptıktan sonra yoluna devam etti. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Akın çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akın çifti daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü, kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevkinin ardından serbest bırakıldı.

"O anda araç bize çarptı. Ben sonrasını hatırlamıyorum"

Kaza anlarını anlatan 25 yaşındaki Zeyd Akın, "Ben normalde yolumda gidiyordum. Bize kırmızı ışık yandı, durdum. Ardından yeşil ışık yandı. Ben 5 saniye sonra geçtim. Çünkü yavaş şekilde kalkmak istedim. Genelde kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı tarafa, geçiyorlar. Bende bunu bildiğim için yavaş yavaş kalkmak istedim. Karşı tarafa kırmızı ışık yandıktan 7 saniye sonra çıktık. Araç makas ata ata geliyordu. Ben geldiğini görmedim, iki arabanın arasından girdi. O anda araç bize çarptı. Ben sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"Araç motoru 600 - 700 metre sürükledi"

Eşiyle yaşadığı kazayı anlayan 23 yaşındaki Betül Akın, "Biz yeşil ışıkta geçtik. Ben kafamı çevirdiğimde orada bir aracın zik zak yaparak 60 ya da 70 hız ile bize geldiğini gördüm. Zeyd o sıra durdu aracı görünce. Kendini geri atmaya çalıştı ağırlık olduğu için geri gidemedik. Sonrasında araç sağa doğru gidiyordu ama aracın arkadan kayarak geldiğini gördüm. Sol tarafa doğru kırınca bize çarptı. Bize ilk önce sağdan çarptı biz sağa düştük soldan çarpınca sola doğru düştük. Motor arabanın önüne düştüğü için adam frene basmadı. Kaçmaya çalışırken bize bir kez daha vurdu. Ben yerde yuvarlanıp Zeyd'in üzerinden takla attım. Motosiklet 600 - 700 metre sürüklendi. Ben kalktığımda aracın kaçtığını gördüm" şeklinde konuştu.

"Oturduğumda sıkıntı yaşıyorum, çatlağın iyileşmesi 1 yılı bulacak"

Kazayı anlatan Betül Akın, "Ambulans geldi bizi aldılar, hastaneye götürdüler. Benim kuyruk sokumumda çatlak oluştu, sol bacağımda zedelenme var. Aynı zamanda da omuzlarımda da ezilme var. Kendimi tam olarak kaldıramıyorum. Sol bacağımı havaya belli bir mesafede kaldıramıyorum. Yürüme şeklim belli bir açıda oluyor. Oturduğumda sıkıntı yaşıyorum. Çatlağın iyileşmesi 1 yılı bulacak. Oradaki görgü tanıkları bizim ayağa kalkmamıza şaşırmışlar. Ben bu olayın direk cinayete teşebbüs olduğunu düşünüyorum. Araç durabilirdi, sarı ışıkta geçmeye çalışmadı, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Direk gaza bastı hiç durmaya çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Kaza anı ise bir motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın makas atarak geldiği ve kırmızı ışıkta duramayarak hızla ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL