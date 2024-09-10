Bakırköy'de Köpek İstismarı Davası Başladı

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Bakırköy'de bir köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Avukatımı istiyorum" dedi.

Bakırköy'de 4 Haziran günü Alice isimli köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk'ün yargılanmasına başlandı. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Duruşmada savunması sorulan Paşa Türk, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Avukatımı istiyorum" dedi.

Sanık Türk'ün avukat talep etmesi üzerine mahkeme, avukat atanması için duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından atanan avukat söz alarak, "Müdafilik yapmak istemiyorum. Dosyadan azlimi talep ediyorum" dedi.

Alice isimli köpeğin sahibi Özlem Sönmez ise duruşmada verdiği beyanda, "Alice 2020 yılından beri benim kontrolümdedir. 2020-2021 ve 2024 yıllarında 3 defa köpeği kaçırıp istismar etti" dedi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2024 günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Bakırköy Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan rapora göre hayvanın cinsel saldırıya uğradığı belirlendi. Paşa Türk'ün 'hayvanlara cinsel saldırı' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL