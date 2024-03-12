Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de yaşanan kazada, köprüye çarpan bir tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilerek 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, aynı tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarptığı ve sıkışarak yan yattığı belirlendi. İki olayda da farklı şoförlerin olduğu tespit edildi.

12.03.2024 10:54
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Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarpmış, çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapatmıştı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Aynı tır 2019 yılında da üst geçide sıkışarak yan yatmış

Üst geçide çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı. Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise tır sürücüsünün Mehmet Fettahoğlu olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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