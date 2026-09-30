Bakırköy\'de metruk binanın üst katı çöktü, o an cep telefonu kamerasına yansıdı

Bakırköy'de metruk binanın üst katı sokağa doğru yıkıldı. Binadaki kısmi çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı demir saclarla çevrili olan 2 katlı binanın üst katı yıkıldı. Binadan kopan parçaların düşmesiyle sokak tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, binanın çevresinde emniyet şeridi çekerek önlem alırken, belediye ekipleri de yola savrulan molozları temizledi. Yaşanan çökme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.