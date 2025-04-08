Bakırköy'de Motosikletli Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de Motosikletli Saldırı

Geniş Video İzle

Motosikletli saldırganlar polise ateş açtı, iş yerini kurşunladı. O anlar kamerada kaydedildi.

08.04.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de polise ekiplerine ateş açan zanlıların iş yerini kurşunladığı anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de polis ekiplerine ateş açan motosikletli saldırganların, olay öncesinde bir iş yerini kurşunladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay 6 Nisan Pazar günü Bakırköy Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana gelmişti. Bir iş yerine ateş açılması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile şüpheli şahıslar S.Z.ve M.F.Y.arasında kovalamaca yaşanmıştı. Motosikletle olay yerinden kaçan zanlılardan S.Z. bu sırada polis ekiplerine ateş açmış, polisin karşılık vermesi üzerine zanlılar yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olay yerinde motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirilmişti.

İşyerini kurşunladıkları anlan kamerada

Zanlıların bir olay gecesi iş yerini kurşunladıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şahıslardan biri, türkü evinin kapısına gelerek kurşun yağdırıyor. Olayın ardından motosiklete binen zanlılar kaçmaya çalışıyor. Bu sırada polis ekipler de zanlıların peşine düşüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Motosikletli Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!

11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:38 Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!
11:16 Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Motosikletli Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement