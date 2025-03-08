Bakırköy'de Tehlikeli Motosikletli Sürüş

Bakırköy'de tehlikeye atan motosikletli kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de motorsikletin önünü kaldırarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü, vatandaş kamerasına yansıdı. Sürücünün plakasını gizlediği de görüldü.

Olay, 00.30 sıralarında Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sahil yolunda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü ön kaldırarak ve kontrolsüz şerit değiştirerek ilerlediği ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı görüldü. Plakasını da bant yardımıyla kapatarak gizleyen sürücü, kamerayı fark ettikten sonra hızla uzaklaştı.