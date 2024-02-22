Bakırköy'de Tır Kazası: Üst Geçitte Takılan Tırın Çarptığı Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
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Bakırköy'de Tır Kazası: Üst Geçitte Takılan Tırın Çarptığı Araçlar Hasar Gördü

Bakırköy\'de Tır Kazası: Üst Geçitte Takılan Tırın Çarptığı Araçlar Hasar Gördü

Bakırköy'de Togg yüklü tırın takıldığı üst geçitte bir başka tır, yüksekliği hesaplayamayarak kaza yaptı. Alt geçide çarpan tırın dorsesi yan dönerken, arkadan gelen kamyonet sürücüsü ani fren yapınca otomobil de kamyonete çarptı. Kazada üç araçta hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, trafik tek şeride düşürüldü. Araçların çekici yardımıyla kaldırılma çalışmaları ve kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

22.02.2024 18:30  Güncelleme: 18:31
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Bakırköy'de yaklaşık 4 ay önce Togg yüklü tırın takıldığı üst geçitte bir başka tır, yüksekliği hesaplayamayarak kaza yaptı. Alt geçide çarpan tırın dorsesi yan dönerken, arkadan gelen kamyonet sürücüsü ani fren yapınca otomobil de kamyonete çarptı. Kazada üç araçta hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Togg yüklü bir tır, Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst geçide takılmıştı. Aynı alt geçitten geçerken yine bir tırın dorsesi üst geçide çarptı. Arkasından gelen seyir halindeki kamyonet sürücüsü, tırın üst geçide çarptığını görüp ani fren yaptı. Kamyonetin de arkasından gelen bir başka otomobil hızını alamayarak kamyonete çarpınca 3 araçta hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, trafik tek şeride düşürüldü. Araçların çekici yardımıyla kaldırılma çalışmaları ve kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"Ben burada 2-3 defa kaza olduğuna denk geldim"

Trafikte seyir halinde olan Enver Başak, "Mesafe almasaydım ben vuracaktım. Ben vuracağını tahmin ediyordum. Ben burada 2-3 defa kaza olduğuna denk geldim. Tır oraya vurunca ses geldi, kaçmasaydım bu aracın arkasına ben vuracaktım" dedi.

"Geçen aylarda yine burada üzerinde 4 tane Togg taşıyan tırın arkasındaydık"

Daha önce Togg yüklü tırın da karıştığı kazaya şahit olan Yüksel Aksen, "Biz normal hızla gidiyorduk. Tırı fark etti, geçmeye çalıştı, geçemedi. Geçseydik tır şoförüne köprü olduğunu haber verecektik. Geçen aylarda yine burada üzerinde 4 tane Togg taşıyan tırın arkasındaydık. O kazaya şahit olduk. Devrilebilirdi, yan yattı. Üzerindeki konteyner, kasa değil. Allah korudu bizi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Tır Kazası: Üst Geçitte Takılan Tırın Çarptığı Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de Tır Kazası: Üst Geçitte Takılan Tırın Çarptığı Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
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