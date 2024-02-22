Bakırköy'de tırın dorsesi üst geçide takıldı: 3 araç kazaya karıştı
İSTANBUL - Bakırköy'de yaklaşık 4 ay önce TOGG yüklü tırın takıldığı üst geçitte bir başka tır yüksekliği hesaplayamayarak kaza yaptı. Alt geçide çarpan tırın dorsesi yan dönerken kazayı gören kamyonet sürücüsü ani fren yapınca seyir halindeki otomobil sürücüsü de kamyonete çarptı. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce TOGG yüklü bir tır, Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst geçide takılmıştı. Aynı alt geçitten geçerken yine bir tırın dorsesi üst geçide çarptı. Arkasından gelen seyir halindeki kamyonet sürücüsü tırın üst geçide çarptığını görüp ani fren yaptı. Kamyonetin de arkasından gelen bir başka otomobil sürücüsü hızını alamayarak kamyonete çarpınca 3 araçta hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, trafik tek şeride düşürüldü. Araçların çekici yardımıyla kaldırılma çalışmaları ve kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
"Ben burada 2-3 defa kaza olduğuna denk geldim"
Trafikte seyir halindeki Enver Başak, "Mesafe almasaydım ben vuracaktım. Ben vuracağını tahmin ediyordum. Ben burada 2-3 defa burada kaza olduğuna denk geldim. Tır oraya vurunca ses geldi, kaçmasaydım bu aracın arkasına ben vuracaktım" dedi.
"Geçen aylarda yine buradan üzerinde 4 tane TOOG taşıyan tırın arkasındaydık"
Daha önce TOGG yüklü tırın da karıştığı kazaya şahit olan Yüksel Aksen, "Biz normal hızla gidiyorduk. Tırı fark etti, geçmeye çalıştı, geçemedi. Geçseydik tır şoförüne köprü olduğunu haber verecektik. Geçen aylarda yine buradan üzerinde 4 tane TOOG taşıyan tırın arkasındaydık. O kazaya şahit olduk. Devrilebilirdi, yan yattı. Üzerindeki konteyner, kasa değil. Allah korudu bizi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakırköy'de tırın dorsesi üst geçide takıldı: 3 araç kazaya karıştı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?