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Bakırköy'de tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralanırken, tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar kamera yansıdı.

Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralandı.

Meydana gelen kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde alt geçide çarpan tırın daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildiği görülüyor.