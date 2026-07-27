Bakırköy'de Trafik Kazası - Son Dakika
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Bakırköy'de Trafik Kazası

Bakırköy\'de Trafik Kazası
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ELE 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yan yatarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ahmet Cevdet İkdam Caddesi bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan inceleme ve devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Trafik Kazası - Son Dakika

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