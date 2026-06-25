Bakırköy\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

İstanbul Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy Sahil yolu istikametine giden M.A. idaresindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç, Küçükçekmece yönüne dönmeye çalışan 34 EH 7721 plakalı otomobile çarptı. Otomobil bariyere çarparken hafif ticari araç ise takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan vatandaşları araçtan çıkardı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL