Bakırköy\'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün akşam saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu.

ÇOCUKLU KADINI TRAFİKTE DARP ETTİ

Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.