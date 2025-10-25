Bakırköy'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bakırköy'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakırköy\'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı
Haber Videosu

Trafikte yol verme tartışması sonrası bir erkek, kadın sürücüyü darp etti. Olay görüntülendi.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün akşam saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu.

ÇOCUKLU KADINI TRAFİKTE DARP ETTİ

Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
Trabzon’da vatandaşlar, Netenyahu’nun maketini vince asıp idam etti Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird
Bakan Işıkhan Mardin’de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:25
Bunu hiç beklemiyordu İsrail’de yapılan son ankette Netanyahu’ya büyük şok
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 15:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Trafik Magandası Kadın Sürücüye Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.