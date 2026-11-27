İstanbul Bakırköy'de psikotik bozukluğuna sahip 80 yaşındaki kadının evini, kaldığı özel bakımevinin tahsili gerekçesiyle kendi üzerlerine geçirmeye çalıştığı iddia edilen bakımevi sahibi doktor ve 2 personelin yargılandığı davada karar açıklandı. Bakımevi sahibi doktor 'zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla, 2 personel ise "zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bakırköy'de özel bir bakımevinde kalan ve psikotik bozukluğu bulunan 80 yaşındaki Aynur Karagöz'ün, kaldığı bakımevinin doktoru ve o dönem vasisi olan Deniz Vüsale Barokas, ölünceye kadar Karagöz'e bakma sözleşmesi adı altında mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise Karagöz'ün maddi durumunun iyi olduğu, yaşlı kadının üzerine kayıtlı taşınmaz bulunduğu, taşınmazın kirada olduğu ve emekli maaşı bulunduğu gerekçeleriyle başvuruyu reddetti.

4 milyon 735 bin lira bakımevi çalışanları tarafından çekildi ve çuvallarla bankadan taşındı

Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, bakımevi sahibi Deniz Vüsale Barokas'ı vasilik görevinden alarak yerine Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı. Yapılan araştırmalarda, Karagöz'ün vasisi Deniz Vüsale Barokas'ın taşınmazın kendi adına devredilmesi için mahkemeye ısrarla başvurmasının hemen öncesinde, 19 Kasım 2024 tarihinde yaşanan bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Karagöz'ün hesabındaki 4 milyon 735 bin 439 liranın, bakımevinde çalışan olarak görünen ve aynı zamanda bakımevi sahibinin akrabaları olan Fuad Aghayev ile eşi Durdana Aghayeva beraberinde Yeşilköy'deki bankanın şubesinden çekilip çuvallarla taşındığı ortaya kondu. Yeşilköy'deki bankanın şube kameralarına yansıyan görüntülerde Karagöz'ün, Fuad Aghayev ve eşi Durdane Aghayeva ile birlikte banka şubesine girdiği; paraların çekilerek Fuad Aghayev ve eşi Durdane Aghayeva tarafından getirilen çantalara konulup taşındığı ve ardından banka şubesinden ayrıldıkları görüldü. Paranın çekilmesinden sadece birkaç saat sonra, bakımevi sahibi Deniz Vüsale Barokas'ın paranın çekildiği banka şubesine yürüme mesafesindeki başka bir banka şubesinde bulunan hesabına 2 milyon 760 bin lira yatırıldığı, sonraki günlerde de yüklü miktarda para yatırıldığı anlaşıldı.

Davanın karar duruşması görüldü

Banka hesaplarında şüpheli işlemlerin belirlenmesinin ardından açılan davanın karar duruşması yapıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Deniz Vüsale Barokas, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Diğer sanıklar da savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek mahkemeden beraatlarını talep etti.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Deniz Vüsale Barokas'ın 'zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Fuad Aghayev ve Durdane Aghayeva'nın da 'zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve her iki sanık yönünden de bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Vasi avukattan karara ilişkin açıklama

Avukat Umut Volkan Kirişçi, karara ilişkin yazılı beyanda bulundu. Kirişçi, "İstinaf yolu açık olan bu karar, dosyada toplanan delillerin cezalandırma için yeterli olduğu yönündeki görüşümüzün ilk derece mahkemesinde karşılık bulması bakımından önemlidir. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin vesayet dosyasındaki incelemeleri, mahkemece atanan vasi olarak yaptığımız tespitler ve başvurular ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma, dosyanın bu aşamaya gelmesini sağladı. Kanun, zimmet suçunun temel şekli için 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme eski vasi bakımından temel cezayı 6 yıl olarak belirledi. Takdiri indirim uygulandıktan sonra sonuç ceza 2 yıl 6 ay oldu. Suça konu paranın yüksek tutarı da ceza tayininde ağırlığı olan bir husus" dedi.

İddianamede ise 3 sanığın 'zimmet' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.