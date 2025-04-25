Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

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Bakırköy'de bir servis minibüsü ve 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

25.04.2025 12:25
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Bakırköy'de servis minibüsü ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kazada aracın çarptığı otomobil takla atarak ters döndü

İSTANBUL - Bakırköy'de bir servis minibüsü ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 AAL 993 plakalı kapalı kasa kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada, çarpmanın ardından otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarparak durdu. Otomobil yol kenarına savrulurken takla atarak ters döndü. Araç şoförü kendi imkanlarıyla ters dönen araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobili ters dönen sürücü ve servis aracındaki 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıslar tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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