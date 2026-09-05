Bakırköy'deki 6 katlı otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Bakırköy'deki 6 katlı otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi

Bakırköy\'deki 6 katlı otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi
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Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ndeki 6 katlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken, içeride mahsur kalan vatandaşlardan 7'si itfaiye tarafından tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı.

Bakırköy'de bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangında çeşitli patlamalar meydana geldi. 7 vatandaş tahliye edildi. 12 kişi ise yaralandı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otelin birinci katında alevler yükseldi. Çok geçmeden büyüyen alevler oteli sardı. Yangında çeşitli patlamalar meydana geldi. İçeride konaklayan vatandaşlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 7 vatandaşı tahliye etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı 12 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'deki 6 katlı otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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