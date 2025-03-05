Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki petrol rafinerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Petrol Rafinerisi'nde yerel saatle 10.00 sıralarında çıkan yangında söndürme çalışmaları sona erdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha fazla yayılması önlenerek kısa sürede kontrol altına alındığı ve başarıyla söndürüldüğü ifade edildi.
Olağanüstü Haller Bakanı Korgeneral Kemaleddin Haydarov ve Bakü Valisi Eldar Azizov bölgede incelemelerde bulundu. - BAKÜ
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakü'deki Rafineride Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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