Balık Tutmaya Giden Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde balık tutmayan giden şahıs ırmakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi'nden Turnasuyu Irmağı'na balık tutmaya giden Mehmet Uzunçakmak'tan (68) haber alamayan yakınları, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşam bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından bugün arama ve kurtarma çalışmalarını ırmakta sürdüren ekipler, Uzunçakmak'ın cansız bedenine ulaştı. Uzunçakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU