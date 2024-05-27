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Balıkçı restoranlarında yangın

BURSA - Bursa'da bir balıkçı restoranının bulunduğu alandan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan balıkçı barınakların olduğu sahilde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının mutfağından yükselen dumanlar, kısa sürede bütün barınakları sardı. Esnaf ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri gelerek anında müdahale etti.

Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.