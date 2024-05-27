Balıkçı restoranlarında yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkçı restoranlarında yangın

Bursa'da bir balıkçı restoranının bulunduğu alandan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

27.05.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı restoranlarında yangın

BURSA - Bursa'da bir balıkçı restoranının bulunduğu alandan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan balıkçı barınakların olduğu sahilde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının mutfağından yükselen dumanlar, kısa sürede bütün barınakları sardı. Esnaf ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri gelerek anında müdahale etti.

Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Olay, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkçı restoranlarında yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:47:21. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkçı restoranlarında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement