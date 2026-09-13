Balıkesir Altıeylül'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Altıeylül'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Balıkesir Altıeylül\'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobille kaza yapan traktörün devrilmesi sonucu altında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bilinci açık şekilde kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobil ile kaza yaparak, devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Altıeylül ilçesi Ovabayındır Mahallesi'nde meydana geldi. 10 DR 793 plakalı traktör ile 10 FL 518 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kaza sonrası traktör devrilmesi ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı Altıeylül Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine vardığında, traktör sürücüsü N.D.'nin devrilen traktörün altında sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yaralı sürücü bilinci açık şekilde sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan binek araç sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu ve sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Altıeylül, Balıkesir, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Altıeylül'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 12:58:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesir Altıeylül'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement