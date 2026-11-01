Balıkesir Ayvalık'ta motosiklet alev aldı, itfaiye çevreye sıçramadan söndürdü - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık'ta motosiklet alev aldı, itfaiye çevreye sıçramadan söndürdü

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Balıkesir Ayvalık\'ta motosiklet alev aldı, itfaiye çevreye sıçramadan söndürdü
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Ayvalık'ta Aydemir Düğün Salonu yanında park halindeki motosiklette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki bina ve araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken motosiklette büyük çapta maddi hasar oluştu, çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde park halinde bulunan bir motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Aydemir Düğün Salonu yanında park halinde duran 34 NGAS 171 plakalı motosikletten henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Motosikletin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Altınova müfrezesinden 1 arazöz ve 3 personel ivedilikle olay mahalline sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen motosiklete köpük ve suyla müdahale etti.

İtfaiyenin titiz çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletBalıkesir3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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