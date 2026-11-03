Balıkesir Ayvalık\'ta tek taraflı kazada araçta sıkışan kişi itfaiyece kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Mezarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 AAF 218 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı trafik kazasına karıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Altınova İtfaiye İstasyonu ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde A.U. isimli vatandaşın sıkıştığını belirledi. İtfaiye personelinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirtilen A.U.'nun sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.