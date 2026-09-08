Balıkesir Ayvalık'ta yeni tali yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık'ta yeni tali yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, SGK binasının yanında yeni yapılan tali yolun Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kesişim noktasındaki duvarın kör nokta oluşturduğu ve trafik güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu iddia edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının yanında belediye ekiplerince yapılan tali yolun Zübeyde Hanım Caddesi ile birleştiği noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, SGK binasının yanında kısa süre önce yapılan tali yolun Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesişiminde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada "kör nokta" iddiası

Kazanın ardından dikkatler, yeni yapılan tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin birleştiği noktadaki görüş mesafesine çevrildi. SGK binasının bahçesine ait duvarın, kesişim noktasında sürücüler açısından "kör nokta" oluşturduğu ve iki aracın sürücüsünün birbirlerini zamanında görmesini engellediği öne sürüldü. Kazanın da bu nedenle meydana gelmiş olabileceği iddia edilirken, kesin nedenin yapılacak inceleme sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Yeni yolda trafik güvenliği tartışması

Yaşanan kaza, yeni yapılan tali yolun Zübeyde Hanım Caddesi'ne bağlantısındaki trafik güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Özellikle görüş açısının kısıtlandığı ileri sürülen kesişim noktasında trafik aynası, uyarı levhası, yol çizgileri veya görüşü artıracak başka bir düzenleme gerekip gerekmediğinin yetkililer tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Ayvalık'ta yeni tali yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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