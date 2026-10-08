Balıkesir Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'ndaki yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'ndaki yangına itfaiye müdahale ediyor

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Balıkesir Bandırma\'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası\'ndaki yangına itfaiye müdahale ediyor
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Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması sürerken sağlık ekipleri hazır bekletiliyor, çıkış nedeni incelenecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda büyük çaplı yangın çıktı.

Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'ndaki yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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