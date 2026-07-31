Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, yangını anlatırken hafif şekilde yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarını sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında yangından etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya canlı yayını sırasında rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları Başkan Ahmet Akın'ın üzerine isabet etti. Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Başkan Ahmet Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.