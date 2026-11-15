Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okul servislerini kent genelinde denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okul servislerini kent genelinde denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okul servislerini kent genelinde denetledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ulaşımı için kent genelinde okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren servis araçlarına yaptırım uygulandı; denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi için okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Susurluk, Balya, Havran, Edremit, İvrindi ve Ayvalık'ta okul servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öğrencilerin servis hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için yapılan denetim ve kontrol çalışmalarında tüm detaylar titizlikle incelendi. Yapılan denetimlerde; ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, sürücü uygunluğu, emniyet kemeri, servis aracı özel izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içi temizliği, rehber personel ile uyarıcı yazıların olup olmadığı ve okul servisi yönetmeliğine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen servis araçlarına gerekli yaptırımlar uygulandı. Öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek eksikliklere karşı kontrollerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı boyunca okul servislerine yönelik denetimlerine devam edecek.

Kaynak: İHA
Balıkesir Büyükşehir BelediyesiEğitim Öğretim YılıYerel Yönetim3. SayfaUlaşımGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okul servislerini kent genelinde denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android